HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrakan Motor di Kemayoran, Satu Orang Tewas di TKP

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |17:02 WIB
Tabrakan Motor di Kemayoran, Satu Orang Tewas di TKP
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu korban kecelakaan lalu lintas inisial AR (24) tewas ditempat usai menabrak dengan pengguna motor Honda inisial DN di Jalam HBR Motik, Kemayoran Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2023) dini hari.

AR mengalami luka robek di bagian kepala, tangan dan kaki. Jenazah AR pun telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, (RSCM).

"Pengendara sepeda motor Ninja saudara AR mengalami luka robek bagian kepala, tangan dan kaki meninggal di TKP, kemudian jenazah dikirim ke RSCM," ujar Kanit Laka Pusat AKP Setiyono dalam keterangannya, Minggu (30/7/2023).

Sebelum terjadi kecelakaan, kendaraan Honda yang dikemudian DN berjalan dari arah Timur ke Barat di Jl. HBR. Motik Kemayoran Jakarta Pusat. Namun sesampainya di seberang Rs. Mitra Keluarga saat akan berpindah lajur kanan, kendaraan KD tertabrak kendaraan motor Ninja milik AS.

"Saudara AS yang berjalan jurus di sebelah kanannya pada jalan dan arah yang sama," katanya.

Adapun kondisi DN Mengalami luka pada bagian dada memar, kaki kanan lecet. Sementara, wanita yang dibonceng DN, ASS (21) mengalami luka pada kaki kanan & tangan kanan lecet-lecet.

"(Mereka telah) dilarikan ke Rs.Mitra Keluarga Kemayoran," kata dia.

Halaman:
1 2
      
