Hindari Kenakalan Remaja, Pandawa Ganjar Gelar Turnamen Futsal di Bekasi

BEKASI - Demi dapat menghindari kenakalan remaja seperti geng motor dan tawuran yang marak terjadi belakangan ini, relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pandawa Ganjar mengadakan kegiatan-kegiatan bernilai positif seperti turnamen futsal yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 29 Juli 2023.

"Pandawa Ganjar hari ini sebagai perpanjangan tangan dari Pak Ganjar Pranowo, memfasilitasi pemuda untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya, dengan kompetisi futsal seperti ini," kata Koordinator Pandawa Ganjar Jawa-Bali, Haldoko Danantyas Subandoro, dalam keterangan yang diterima, Minggu (30/7/2023).

Fenomena kenakalan remaja yang marak terlihat di media sosial belakangan ini, menurutnya dipicu oleh kurangnya kegiatan-kegiatan positif untuk para pemuda.

Danan menilai, pergaulan di antara kaum muda itu tidak terarahkan karena tidak ada pihak yang membimbing mereka untuk mengekspresikan minat dan bakatnya ke dalam aktivitas yang bermanfaat.

"Mengingat, hari ini kepemudaan khususnya di wilayah Jabodetabek, sangat marak terjadi kenakalan remaja atau kegiatan-kegiatan yang negatif di antara pemuda. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja ataupun hal-hal negatif yang dilakukan oleh pemuda karena kurang adanya kegiatan-kegiatan positif," tuturnya.

Sejak dideklarasikan pada 5 Juli 2023, kelompok sukarelawan Pandawa Gajar langsung menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi generasi muda di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali.

Mereka memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024-2029 melalui kegiatan di bidang olahraga hingga kebudayaan dengan menyasar kelompok-kelompok kepemudaan di berbagai daerah.

"Kami bergerak di bidang olahraga ataupun kebudayaan dan lain sebagainya, supaya pemuda-pemuda ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Sehingga tidak ada waktu (untuk kenakalan) dan meminimalisir kegiatan-kegiatan negatif," ujar Danan.