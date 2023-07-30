Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 7 Anggota Gangster, Satu Pedang Diamankan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |19:18 WIB
Polisi Tangkap 7 Anggota Gangster, Satu Pedang Diamankan
Polisi tangkap 7 anggota genster di Bogor (Foto : Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 7 anggota gengster berhasil ditangkap polisi di wilayah Kandang Roda, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Samapta Polres Bogor Iptu Yogi Nugraha mengatakan mereka diamankan sekira pukul 03.30 WIB. Berawal dari informasi masyarakat adanya sekelompok gengster di wilayah Kandang Roda.

"Informasi tersebut kami dapatkan saat sedang patroli rutin di sekitaran Cibinong. Kami langsung menuju lokasi keberadaan para gengster," kata Yogi dalam keterangannya, Minggu (30/7/2023).

Dari lokasi tersebut, polisi berhasil menangkap 7 anggota gengster yang sedang berkumpul. Beberapa dari mereka ada berhasil melarikan diri.

"Para anggota gengster ini berhasil kita amankan satu buah senjata tajam jenis pedang, delapan unit sepeda motor, hanphone hingga sebuah benda yang di jadikan sebagai jimat," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Gengster geng motor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159719/rudi-0Bdv_large.jpg
Kapolda Jabar Larang Total Geng Motor, Sanksi Tegas Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/525/3145376/sembilan_anggota_geng_motor_serang_warga_cirebon_ditangkap_polisi-aP6u_large.jpg
Sembilan Anggota Geng Motor Berusia Belasan Serang Warga Cirebon Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/609/3143836/brutal_puluhan_remaja_serang_masjid_hingga_permukiman_warga_makassar-NcXC_large.jpg
Brutal! Puluhan Remaja Serang Masjid hingga Permukiman Warga Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/525/3125499/tawuran-O7CJ_large.jpg
Tawuran Maut, Ketua Geng Motor All Stars Sukabumi Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/608/3104049/tawuran-9gQV_large.jpg
Konvoi Bawa Sajam, 11 Remaja Diduga Geng Motor Diringkus Tim Patroli Kodam l/BB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/340/3009398/terekam-cctv-gerombolan-berandalan-motor-keroyok-warga-di-bengkulu-sLGgn57Trf.JPG
Terekam CCTV, Gerombolan Berandalan Motor Keroyok Warga di Bengkulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement