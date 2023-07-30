Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan GBK Padat Acara, Polisi Kerahkan 3.600 Personel Gabungan

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |20:29 WIB
Kawasan GBK Padat Acara, Polisi Kerahkan 3.600 Personel Gabungan
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) padat acara pada hari ini, Minggu (30/7/2023). Karena itu, pihak kepolisian telah mengerahkan sebanyak 3.600 personel gabungan guna mengamankan keseluruhan wilayah tersebut.

"Kita ketahui bahwa adanya ada sekitar 6-7 event bersamaan di GBK mulai dari SUGBK, tennis indor, stadion madya, basket, aquatik, termasuk juga istora ada kegiatan. Sehingga kita menggunakan personel cukup banyak, sekitar 3.600 personel cukup banyak,"kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi wartawan.

Dengan demikian dirinya mengingatkan kepada seluruh masyarakat jika GBK terkait kepadatan. Sebab pada hari ini terjadi kepadatan akibat adanya sejumlah event di wilayah tersebut.

Selain mengerahkan sejumlah petugas gabungan, dia juga berencana untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas (lalin) jika diperlukan namun maaih bersifat situasional.

"Oleh karena itu, nanti petugas yang tersebar di ring tiga itu sudah kita siapkan mulai dari rencana pengalihan, sekiranya itu diperlukan, namun sampai dengan itu sifatnya situasional,"kata dia.

Terakhir dia mengimbau kepada para pengunjung event baik itu supporter sepak bola maupun konser agar dapat mematuhi peraturan.

"Mengarah ke pintu masuk yang sudah diinformasikan oleh panitia dan tentunya mematuhi aturan, barang-barang yang boleh dibawa ataupun tidak," tutur dia.

(Angkasa Yudhistira)

      
