HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Partai Perindo Silaturahmi dengan Pengemudi Ambulans DKI

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |21:23 WIB
Bacaleg Partai Perindo Silaturahmi dengan Pengemudi Ambulans DKI
Bacaleg Partai Perindo silaturahmi dengan pengemudi ambulans. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Partai Perindo silaturahmi dengan driver ambulans DKI Jakarta di Taman Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (30/7). Acara ini sekaligus merayakan hari jadi ketiga Persaudaraan Pengemudi Ambulans Indonesia (PPAI) DKI Jakarta.

Setidaknya terdapat sebanyak 50 ambulans dan sejumlah pengemudi ambulans yang datang dari 28 komunitas PPAI se-Indonesia. Rangkaian acara dimulai dari menyalakan sirine bersama, potong tumpeng hingga adanya pemberian materi oleh senior paramedis.

Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 7 Stien Maria Schouten mengatakan, kehadiran dirinya sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh driver ambulans. Hal ini untuk membuktikan Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Partai Perindo kita berjibaku dengan kesiapsiagaan bersama Ketua Umum kami Hary Tanoesoedibjo. Apresiasi kami untuk para driver ambulans Jakarta,” ucap Stien di Taman Wiladatika Cibubur, Minggu (30/7/2023).

Kader Partai Perindo itu -partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu- menilai jasa driver ambulans sangat berharga. Karena itu, Partai Perindo turut bergabung bersama komunitas pengemudi ambulans untuk membantu langsung masyarakat.

Telusuri berita news lainnya
