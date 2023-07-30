Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil di Bogor Hangus Terbakar, Diduga Korsleting

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |21:41 WIB
Mobil di Bogor Hangus Terbakar, Diduga Korsleting
Mobil terbakar di Bogor. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Satu mobil terbakar di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M Ade Nugraha mengatakan, peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 19.15 WIB. Warga melaporkan terdapat mobil terbakar di pinggir jalan.

"Yang terbakar satu unit mobil," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (30/7/2023).

Mendapat laporan tersebut, petugas bergegas menuju lokasi. Dua mobil pemadam kebakaran dari Kota Bogor diterjunkan untuk memadamkan api.

"Pengerahan dua unit (pemadam) Kota Bogor," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement