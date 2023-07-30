Mobil di Bogor Hangus Terbakar, Diduga Korsleting

BOGOR - Satu mobil terbakar di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M Ade Nugraha mengatakan, peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 19.15 WIB. Warga melaporkan terdapat mobil terbakar di pinggir jalan.

"Yang terbakar satu unit mobil," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (30/7/2023).

Mendapat laporan tersebut, petugas bergegas menuju lokasi. Dua mobil pemadam kebakaran dari Kota Bogor diterjunkan untuk memadamkan api.

"Pengerahan dua unit (pemadam) Kota Bogor," ucapnya.