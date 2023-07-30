Silaturahmi Bareng Bacaleg Partai Perindo, PPAI Harap Pengemudi Ambulans Makin Sejahtera

JAKARTA - Merayakan hari jadi yang ketiga, Persaudaraan Pengemudi Ambulans Indonesia (PPAI) DKI Jakarta menggelar silaturahmi pengemudi ambulans di Taman Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri 28 komunitas PPAI dari seluruh Indonesia. Dihadarapkan kegiatan ini dapat mendorong kesejahteraan pengemudi ambulans.

Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 7 Stien Maria Schouten turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Stien untuk menunjukan bahwa Partai Perindo turut hadir dalam solidaritas dan mengapresiasi profesi pengemudi ambulans serta mendengarkan keluhan.

Ketua PPAI Riau, Zulhardi, menyinggung agar kesejahteraan pengemudi ambulans bisa disuarakan dengan adanya kader Partai Perindo -partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu-. Pasalnya saat ini nasib pengemudi ambulans masih dinilai miris.

“Nasib pengemudi ambulans yang membantu sesama tetapi kehidupan pribadi mereka miris. Mudah-mudahan ada kesejahteraan yang jelas,” kata Ketua PPAI Riau Zulhardi di Taman Wiladatika Cibubur, Minggu (30/7/2023).

Zulhardi menekankan agar profesionalitas pengemudi ambulans tetap dikedepankan. Hal itu juga untuk mengurangi adanya pengemudi yang ugal-ugalan selama melayani masyarakat.

“PPAI hadir agar tidak ada pengemudi yang ugal-ugalan di jalan yang hanya mendahulukan egonya sehingga mengabaikan UU Lalu Lintas,” tuturnya.