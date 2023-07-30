Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Silaturahmi Bareng Bacaleg Partai Perindo, PPAI Harap Pengemudi Ambulans Makin Sejahtera

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |22:01 WIB
Silaturahmi Bareng Bacaleg Partai Perindo, PPAI Harap Pengemudi Ambulans Makin Sejahtera
Bacaleg Partai Perindo silaturahmi dengan pengemudi ambulans. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Merayakan hari jadi yang ketiga, Persaudaraan Pengemudi Ambulans Indonesia (PPAI) DKI Jakarta menggelar silaturahmi pengemudi ambulans di Taman Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri 28 komunitas PPAI dari seluruh Indonesia. Dihadarapkan kegiatan ini dapat mendorong kesejahteraan pengemudi ambulans.

Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 7 Stien Maria Schouten turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Stien untuk menunjukan bahwa Partai Perindo turut hadir dalam solidaritas dan mengapresiasi profesi pengemudi ambulans serta mendengarkan keluhan.

Ketua PPAI Riau, Zulhardi, menyinggung agar kesejahteraan pengemudi ambulans bisa disuarakan dengan adanya kader Partai Perindo -partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu-. Pasalnya saat ini nasib pengemudi ambulans masih dinilai miris.

“Nasib pengemudi ambulans yang membantu sesama tetapi kehidupan pribadi mereka miris. Mudah-mudahan ada kesejahteraan yang jelas,” kata Ketua PPAI Riau Zulhardi di Taman Wiladatika Cibubur, Minggu (30/7/2023).

Zulhardi menekankan agar profesionalitas pengemudi ambulans tetap dikedepankan. Hal itu juga untuk mengurangi adanya pengemudi yang ugal-ugalan selama melayani masyarakat.

“PPAI hadir agar tidak ada pengemudi yang ugal-ugalan di jalan yang hanya mendahulukan egonya sehingga mengabaikan UU Lalu Lintas,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement