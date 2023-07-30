Kebakaran di Permukiman Padat Kapuk Muara Jakut, Damkar : Proses Pendinginan

JAKARTA - Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) saat ini melakukan proses pendinginan kebakaran yang terjadi di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.

"Sekarang masuk proses pendinginan," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Utara Achmad Sadeli, Minggu (30/7/2023).

Menurut Achmad, kebakaran terjadi sampai malam lantaran awalnya petugas kesulitan mencari sumber titik api. Namun, kini sudah berhasil ditemukan dan proses pendinginan.

"Untuk kesulitan awal tadi sumber air ya, tapi alhamdulillah sudah lancar tinggal kita masuk ke titik api di tengah," ujarnya.

"Kendalanya bahan yang terbakar sulit dipadamkan ya, jadi kita sementara menggunakan semprotan foam atau cairan foam untuk lebih cepat memadamkan," tambahnya.