Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Permukiman Padat Kapuk Muara Jakut, Damkar : Proses Pendinginan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |22:10 WIB
Kebakaran di Permukiman Padat Kapuk Muara Jakut, Damkar : Proses Pendinginan
Kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) saat ini melakukan proses pendinginan kebakaran yang terjadi di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.

"Sekarang masuk proses pendinginan," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Utara Achmad Sadeli, Minggu (30/7/2023).

Menurut Achmad, kebakaran terjadi sampai malam lantaran awalnya petugas kesulitan mencari sumber titik api. Namun, kini sudah berhasil ditemukan dan proses pendinginan.

"Untuk kesulitan awal tadi sumber air ya, tapi alhamdulillah sudah lancar tinggal kita masuk ke titik api di tengah," ujarnya.

"Kendalanya bahan yang terbakar sulit dipadamkan ya, jadi kita sementara menggunakan semprotan foam atau cairan foam untuk lebih cepat memadamkan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement