INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Kantor Pabrik Mebel di Kalideres, 4 Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |23:09 WIB
Kebakaran Kantor Pabrik Mebel di Kalideres, 4 Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi
Kebakaran (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Kebakaran melanda Kantor Pabrik Mebel di Benda Raya RT 03/RW 8, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

"Objek, Kantor dari Pabrik Mebel / BR," kata Kasie Ops Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Barat Syarifudin, Minggu (30/7/2023).

Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan empat mobil damkar ke lokasi.

Saat ini, sudah dalam proses pendinginan. Namun, belum diketahui berapa jumlah kerugian akibat peristiwa itu.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
