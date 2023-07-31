Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Alasan Raden Wijaya Pilih Lokasi Ibu Kota Kerajaan Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |06:06 WIB
Sejumlah Alasan Raden Wijaya Pilih Lokasi Ibu Kota Kerajaan Majapahit
Raden Wijaya. (Ist)
A
A
A

PERNIKAHAN Raden Wijaya dengan Gayatri membuat ide-ide baru pendirian kerajaan di Pulau Jawa bagian timur muncul. Raden Wijaya memang sering terlibat pembicaraan dengan istrinya yang cantik itu. Salah satu topiknya adalah letak ibu kota kerajaan yang baru ini.

Keduanya mempelajari secara detail bagaimana pertumbuhan pelabuhan-pelabuhan ini didukung peranan baru pedagang Majapahit. Para pedagang itu aktif dalam perdagangan yang semakin berkembang, baik dalam wilayah mereka maupun di distrik-distrik dan pulau-pulau lainnya.

Mereka tidak sekadar berdiam diri di pelabuhan dan menanti kedatangan pedagang-pedagang asing. Namun, bahkan mengangkut barang-barang ekspor mereka sendiri, seperti beras dan hasil bumi lainnya, untuk dipertukarkan dengan produk-produk asing seperti keramik cina, tekstil, dan rempah-rempah. Terkadang, hal ini menuntut agar mereka tinggal di kota pelabuhan lain selama beberapa lama.

Sebagaimana dikutip dari "Gayatri Rajapatni : Perempuan : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit', Raden Wijaya dan Gayatri akhirnya sepakat bahwa letak ibu kota baru di Majapahit, di antara dua seteru lama, Kediri dan Singasari, tempat raja bisa memusatkan perhatiannya pada upaya penyatuan negeri-adalah kebetulan belaka.

Awalnya, kota ini didirikan di hutan karena alasan-alasan taktis jangka pendek pasca kejatuhan Singasari, agar jauh dari musuh mereka di Kediri. Tapi ibu kota kerajaan baru ini tetap dekat dengan sekutu Madura, sehingga diam-diam pasukan pendukung bisa dikirim dari sini.

Setelah sejumlah rencana ke depan disusun, mereka melihat adanya keuntungan baru jangka panjang pada tempat itu, yakni bahwa Majapahit menguasai sungai terbesar di wilayah tersebut. Di era sebelumnya, ada pra-anggapan bahwa kerajaan-kerajaan Jawa harus bersandar pada kerja para petani di ladang, atau pada para nelayan dan pedagang di laut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement