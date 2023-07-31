2.041 Bencana Terjadi sejak Awal 2023, 3 Juta Jiwa Mengungsi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.041 kejadian bencana terjadi sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2023.

Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Tercatat bencana banjir sebanyak 732 kejadian, cuaca ekstrem 659 kejadian, dan tanah longsor sebanyak 354 kejadian. Sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 234 kejadian.

“Sampai tanggal 31 Juli 2023 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 2.041 kejadian. Bencana menimbulkan korban meninggal dunia 172 jiwa, hilang 8 jiwa, 5.534 luka-luka dan terdampak, dan mengungsi sebanyak 3.000.784 jiwa,” demikian dikutip dari laman resmi BNPB, Senin (31/7/2023).

BNPB melaporkan sebanyak lima provinsi yang mengalami kejadian bencana terbanyak, yaitu Jawa Barat sebanyak 372 kejadian, Jawa Tengah 350 kejadian, Aceh 116 kejadian, Jawa Timur 111 kejadian, dan Kalimantan Selatan 88 kejadian.