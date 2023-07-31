Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Difitnah Follow Akun Porno di Twitter

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |08:23 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Difitnah Follow Akun Porno di Twitter
Nurul Ghufron (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merasa difitnah karena disebut telah memfollow akun pornografi di media sosial (medsos) Twitter. Menurutnya, ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin membunuh karakternya lewat isu tersebut.

"Alhamdulillah saya telah berkeluarga 23 tahun dianugerahi istri sangat cantik untuk sekedar menonton kemolekan tubuh manusia, sehingga tidak perlu follow akun yang tidak senonoh tersebut," ungkap Ghufron melalui pesan singkatnya, Senin (31/7/2023).

"Karena itu saya nyatakan secara tegas bahwa hal tersebut adalah fitnah atau ketidakbenaran yang disebarkan untuk membunuh karakter saya, menghinakan dan merendahkan harkat dan martabat saya," sambungnya.

Ghufron menilai ada pihak yang ingin merendahkan harkat dan martabatnya sebagai pimpinan KPK. Ia dengan tegas menepis telah memfollow akun porno di Twitter. Oleh karenanya, ia mengingatkan kepada pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya untuk berhenti memfitnah.

"Tak perlu membuang waktu dan perhatian untuk melakukan itu semua pada saya yang memang sudah rendah dan hina, muliakan saja diri anda setinggi langit," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ghufron menjelaskan bahwa akun Twitter bisa saja digubah oleh siapapun. Termasuk, akun yang pernah difollownya. Pria yang mengawali karir sebagai Dosen tersebut menganalisa bahwa ada akun berkarakter yang difollownya dan kemudian berubah menjadi akun porno.

"Sehingga bisa saja sebuah akun berkarakter biasa kemudian besok merubah menjadi akun porno untuk membunuh karakter orang yang follow, selanjutnya discreenshot dan disebarkan, itu mudah dilakukan," beber Ghufron.

"Tapi masyarakat saya yakin sudah cerdas hanya pihak yang belum melek teknologi yang percaya dengan trik demikian," imbuhnya.

Telusuri berita news lainnya
