Cegah Siswa Stres di Sekolah, Dian Mirza: Pendidik Harus Ciptakan Suasana Menyenangkan

JAKARTA – Lembaga pendidikan beserta tenaga pendidik harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa, agar peserta didik dapat melaksanakan proses belajar serta menyerap ilmu secara maksimal.

Dian Mirza --yang merupakan bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 9 yang meliputi Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres) itu-- mengatakan suasana menyenangkan penting dimiliki siswa, karena stres tidak hanya dirasakan dan dialami kalangan dewasa. Demikian pun terjadi pada remaja serta anak-anak usia sekolah.

Artinya, kata dia, stres pada anak perlu ditangani secara serius agar tidak mengganggu perkembangannya. Stres pada anak bisa dipicu oleh kondisi eksternal, misalnya masalah di sekolah dan lainnya.

“Memang benar, selama ini tidak sedikit anak-anak mengaku stres belajar sehingga enggan pergi ke sekolah. Penyebabnya beragam, di antaranya karena sering dirundung (di- bully) atau dimarahi oleh gurunya,” jelas perempuan cantik itu yang kini terjun ke dunia politik bersama Partai Perindo, Minggu (30/7/2023).

Hal itu disampakan Dian menanggapi pernyataan Bacapres Ganjar Pranowo --yang juga bacapres Partai Perindo-- terkait sekolah seharusnya menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi siswa dan bukan menimbulkan stres.