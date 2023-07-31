Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambut Tanjidor dan Ondel-Ondel, Presiden Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |09:20 WIB
Disambut Tanjidor dan Ondel-Ondel, Presiden Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung
Jokowi resmikan Sodetan Ciliwung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sodetan Ciliwung di Jatinegara Jakarta Timur pada hari ini, Senin (31/7/2023).

Kepala Negara tiba di Sodetan Ciliwung sekitar pukul 09.00 WIB. Jokowi disambut meriah anak-anak SD dan juga ondel-ondel yang diiringi alunan musik tanjidor.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan Sodetan Ciliwung di provinsi DKI Jakarta," kata Jokowi dalam sambutannya.

Dengan diresmikannya Sodetan Ciliwung ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Dirinya mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu sampai hilir.

"Penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu sampaikan hilir tidak bisa dilakukan hanya di hilir saja," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement