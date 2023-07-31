Disambut Tanjidor dan Ondel-Ondel, Presiden Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sodetan Ciliwung di Jatinegara Jakarta Timur pada hari ini, Senin (31/7/2023).

Kepala Negara tiba di Sodetan Ciliwung sekitar pukul 09.00 WIB. Jokowi disambut meriah anak-anak SD dan juga ondel-ondel yang diiringi alunan musik tanjidor.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan Sodetan Ciliwung di provinsi DKI Jakarta," kata Jokowi dalam sambutannya.

Dengan diresmikannya Sodetan Ciliwung ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Dirinya mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu sampai hilir.

"Penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu sampaikan hilir tidak bisa dilakukan hanya di hilir saja," kata Jokowi.