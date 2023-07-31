Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengerjaan Sodetan Ciliwung 11 Tahun, Jokowi: Ini Persoalan Kompleks dan Tak Mudah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |09:40 WIB
Pengerjaan Sodetan Ciliwung 11 Tahun, Jokowi: Ini Persoalan Kompleks dan Tak Mudah
Jokowi resmikan Sodetan Ciliwung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa permasalahan pengerjaan Sodetan Ciliwung yang kompleks dan tak mudah membuat hampir 11 tahun tidak bisa diselesaikan.

Kepala Negara pun bersyukur bahwa hari ini Senin (31/7/2023), dirinya bisa meresmikan Sodetan Ciliwung.

"Urusan sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun sudah hampir 11 tahun, dan hari ini alhamdulillah selesai," kata Jokowi.

Dengan rampungnya proyek Sodetan Ciliwung, Kepala Negara mengatakan bahwa hal tersebut bisa menyelesaikan permasalahan banjir di enam kelurahan.

"Ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan nggak banjir lagi," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa penanganan banjir di Ibu Kota belum cukup meski telah diselesaikan Sodetan Ciliwung. Menurutnya, masih ada 12 sungai lain yang harus ditangani secara baik.

"Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya mengurusi yang namanya sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ya Sungai Sunter, Sungai Cipinang, sungai Baru barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mooverkart, Sungai Pesanggrahan dan lain-lainnya," jelasnya

Halaman:
1 2
      
