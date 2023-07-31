Resmikan Sodetan Ciliwung, Jokowi: Selesaikan 62 Persen Persoalan Banjir Jakarta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa selesainya Sodetan Ciliwung, dan Bendungan Ciawi-Sukamahi, baru hanya bisa menyelesaikan permasalahan banjir di DKI Jakarta sekitar 62 persen.

"Dan dengan selesainya sodetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir jakarta, baik tadi yang bendungan Ciawi-Sukamahi, sodetan ciliwung, normalisasi ciliwung, banjir kanal timur, itu bisa menyelesaikan baru kira kira 62 persen dari persoalan banjir yang ada di Jakarta," kata Jokowi saat meresmikan Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

"Artinya masih ada PR 38 persen, ini yang harus dikerjakan bersama sama KemenPUPR dan Pemprov DKI jakarta. Sekali lagi harus dikerjakan bersama sama kementerian PUPR dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, bersama sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah," tambahnya.

Tidak hanya itu, Jokowi mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta belum cukup meski telah diselesaikan Sodetan Ciliwung. Menurutnya, masih ada 12 sungai lagi selain Ciliwung yang harus ditangani secara baik.

"Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya mengurusi yang namanya sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ya Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru barat, Sungai baru timur, Sungai Mookervart, Sungai Pesanggrahan dan lain-lainnya," kata Jokowi.