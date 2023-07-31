Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nurul Ghufron Ungkap Pejabat hingga Pimpinan KPK Diteror

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |09:56 WIB
Nurul Ghufron Ungkap Pejabat hingga Pimpinan KPK Diteror
Nurul Ghufron (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut, pejabat struktural hingga pimpinan lembaga antirasuah mendapat ancaman dan teror dalam beberapa hari belakangan ini. Ancaman tersebut berupa teror nyawa dan kekerasan lewat pesan singkat hingga karangan bunga.

Nurul Ghufron mengaku juga ada pihak yang sengaja ingin membunuh karakternya lewat isu pornografi. Ia menyebut ada pihak yang memfitnah dirinya dengan isu akun Twitternya telah memfollow akun porno. Ghufron menepis telah memfollow akun porno di Twitter. Ia merasa ada upaya pembunuhan karakter lewat isu tersebut.

"Kami dalam beberapa hari ini sedang banyak mendapat tantangan dan ancaman atau teror nyawa dan kekerasan, yang disampaikan ke WA maupun karangan bunga yang dikirim ke rumah rumah struktural dan pimpinan KPK karena memberantas korupsi," beber Ghufron melalui pesan singkatnya, Senin (31/7/2023).

Ghufron mengaku belum mengetahui siapa pihak-pihak yang mengancam dan meneror para punggawa KPK. Ia enggan berspekulasi ihwal ancaman dan teror lewat pesan singkat hingga karangan bunga tersebut. Ia lebih memilih untuk fokus memberantas korupsi.

Untuk diketahui, ancaman hingga teror tersebut terjadi setelah adanya kisruh penetapan tersangka Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Letkol Adm, Afri Budi Cahyanto oleh KPK.

