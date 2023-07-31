Pengusaha Penyuap Kabasarnas Henri Alfiandi Serahkan Diri ke KPK

JAKARTA - Salah satu tersangka penyuap Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsekal Madya (Marsdya) TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA) menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pagi ini.

Tersangka tersebut yakni, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG).

Mulsunadi Gunawan telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, didampingi tim kuasa hukumnya, pagi ini. Diketahui, Mulsunadi telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap Henri Alfiandi. Tapi, ia belum dilakukan upaya penahanan oleh KPK.

"Betul, informasi yang kami terima, hari ini satu tersangka pihak swasta atas nama MG dalam perkara dugaan suap pengadaan di Basarnas RI hadir ke KPK dengan didampingi Pengacara Juniver Girsang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (31/7/2023).

Tim penyidik bakal langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap Mulsunadi Gunawan. Belum diketahui apakah Mulsunadi Gunawan bakal langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, hari ini.

"Tim penyidik segera lakukan pemeriksaan dan kami pastikan, hak-hak tersangka kami penuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana para tersangka KPK lainnya," jelasnya.