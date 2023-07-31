Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atikoh Istri Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Finish Half Marathon Hanya 2 Jam 15 Menit

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |10:46 WIB
Atikoh Istri Bacapres Perindo Ganjar Pranowo <i>Finish Half Marathon</i> Hanya 2 Jam 15 Menit
Siti Atikoh Supriyanti (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Istri Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berhasil mencatat rekor lari 2 jam 15 menit kategori half marathon sejauh 21 kilometer (Km) pada ajang Pocari Sweat Run Indonesia 2023 di Kota Bandung, Minggu (30/7/2023).

Atikoh menjadi peserta dengan nomor punggung 62602. Dia berlari bersama sekitar 11.000 pelari yang ikut serta pada ajang tersebut. Atikoh mengenakan kaus orange dan kerudung hitam.

Perempuan kelahiran 1971 ini mampu menaklukkan tantangan sejauh 21 km. Bahkan, Atikoh sangat antusias mengikuti ajang lari tersebut dan hadir sejak pagi. Memang tak hanya kali ini saja, alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Tokyo University ini ikut serta pada ajang marathon lainnya.

Atikoh mampu menyelesaikan rute lari mengitari jalanan Kota Bandung. Dimulai dari Jalan Diponegoro, kemudian ke Jalan Supratman - Ahmad Yani - Ibrahim Adjie - Gatot Subroto - Turangga – RA Martanegara - Pelajar Pejuang 45 - Buahbatu - Gurame - Karapitan - Asia Afrika - Banceuy - ABC - Braga - Suniaraja - Perintis Kemerdekaan - Kebon Jukut - Otista - Kebon Kawung – HOS Cokroaminoto - Pasirkaliki - Pajajaran - Cihampelas - Wastukancana - Martadinata - Citarum / Masjid Istiqomah - Taman Citarum - Ciliwung - Supratman - dan kembali ke Jalan Diponegoro.

"Tahun ini saya ikut kategori half marathon berjarak 21 kilometer. Alhamdulillah bisa finish dengan catatan waktu 2 jam 15 menit," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement