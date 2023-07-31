Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anies Akan Bangun Infrastruktur yang Berkeadilan, Tidak Hentikan Pembangunan Tol

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |10:50 WIB
Anies Akan Bangun Infrastruktur yang Berkeadilan, Tidak Hentikan Pembangunan Tol
Bakal capres Anies Baswedan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan memastikan dirinya tidak akan menghentikan program pembangunan jalan tol ke depannya. Namun ia menyatakan harus ada kebijakan diterapkannya unsur keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar jalan tol. Salah satu contohnya adalah memasukkan lahan atau tanah milik masyarakat di sekitar jalan tol sebagai investasi publik dalam bentuk penyertaan modal.

“Sehingga, ketika jalan tol menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut bukan hanya lari ke orang-orang atau kantor-kantor yang ada di Jakarta, tapi juga dirasakan rakyat yang berada di sepanjang jalan tol,” kata Anies pada Sabtu (29/7/2023).

Menaggapi hal ini, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, yang kini menjadi juru bicara sekaligus tim ahli ekonomi Anies Baswedan, menyatakan itu adalah salah satu komitmen perwujudan pembangunan yang berkeadilan ala Anies Baswedan. Ia menyebutnya sebagai visi misi pembangunan Masyakat Pemilik Aset (Ownership Society).

“Salah satu visi ekonomi kita adalah membangun sebuah Masyarakat Pemilik Aset atau istilahnya Ownership Society, di mana segenap warga dan rumah tangga bisa memiliki aset, dan menikmati kenaikan nilai aset tersebut,” kata Tom Lembong, sapaan akrabnya, dalam keterangannya Minggu (30/7/2023).

Dengan sebuah Ownership Society, sambung Tom, mental masyarakat juga akan berubah total, karena publik yang berorientasi pada kenaikan nilai aset, menjadi peduli dengan strategi jangka panjang. Ia merujuk pernyataan Anies Baswedan soal investasi masyarakat sekitar jalan tol dengan mekanisme penyertaan modal, akan mendorong pola pikir dan kondisi masyarakat yang mampu menuju kesejahteraan jangka panjang

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
