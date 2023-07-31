Apa yang Akan Terjadi Jika Darah Manusia Dicampur Dengan Bisa Ular?

JAKARTA- Membahas yang akan terjadi jika darah manusia dicampur dengan bisa ular menarik dikulik. Lantaran, sebuah eksperimen berbahaya telah menunjukan bukti fatal akibat racun bisa ular bercampur dengan darah manusia.

Untuk membuktikan seberapa ganas bisa ular, akun Youtube DAVIDSFEED melakukan uji coba mencampurkan bisa ular dengan darah manusia. Pada video yang diunggah pada, Jumat (10/11/17) akun tersebut membawa ular Malayan Pit Viper (Calloselasma rhodostoma) sebagai bahan uji coba.

Kemudian mengambil bisa dari ular beludak itu dengan menekan kepada ular pada sebuah cangkir yang telah ditutup oleh plastik bening. Dengan beberapa kali percobaan akhirnya ular itu menyemburkan setetes bisa yang menempel di pinggir cangkis.

Setelah itu, bisa itu diambil dengan jarum suntik dan dicampur dengan darah manusia yang sudah disiapkan dalam cangkir bening sebelumnya. Darah manusia tentunya jauh lebih banyak daripada bisa ular.