2 Presiden Indonesia yang Dibuatkan Patung Lilin di Madame Tussaud

JAKARTA- Ada 2 Presiden Indonesia, ternyata dibuatkan sebuah patung lilin di Museum Madame Tussaud.

Sekadar diketahui, Museum Madame Tussauds adalah sebuah museum lilin yang didirikan oleh seseorang dari Prancis bernama Marie Tussauds pada 1835. Patung pertama yang dibuat dan dipajang olehnya adalah patung Francois Voltaire, seorang filsuf dari Prancis.

Dalam perkembangannya, setiap tahun museum ini selalu membuat patung-patung baru untuk dipajang. Subjek pembuatan patung ini biasanya adalah seorang tokoh tersohor di dunia yang masih eksis ataupun juga tokoh bersejarah yang telah meninggal dunia.

Oleh sebab itu, tak ayal beberapa tokoh asal Indonesia juga berkesempatan dibuatkan patungnya di museum ini, termasuk dua presiden Indonesia yakni:

1. Ir. Soekarno

Presiden pertama yang dibuatkan patung lilin yang dipajang di Museum Madame Tussauds adalah Ir. Soekarno. Patung lilin Bung Karno pertama kali diresmikan pada 24 September 2012 lalu di Bangkok.