Kisah Letda Enzo Allie Jalani Pendidikan di Lembah Tidar, Penuhi Janji di Depan Panglima TNI dan KSAD

JAKARTA - Letda Inf Enzo Zenz Allie alias Enzo Allie, satu-satunya perwira keturunan Prancis yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai perwira remaja Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.

Para perwira yang dilantik oleh Jokowi, terdiri atas lulusan Akademi Militer sebanyak 357 orang, lulusan Akademi Angkatan Laut sebanyak 94 orang, lulusan Akademi Angkatan Udara sebanyak 114 orang, dan lulusan Akademi Kepolisian sebanyak 268 orang.

Empat tahun lalu menjadi sejarah bagi Enzo Allie. Sejak kecil ia tinggal di Prancis, dan pindah ke Indonesia saat masuk SMP, karena ayahnya meninggal dunia.

Setelah melanjutkan pendidikan hingga tamat SMA, Enzo Allie pun mendaftarkan diri dan lolos ke Akademi Militer (Akmil). Enzo mengaku telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang.

Dia juga bertekad akan menjalani tugasnya sebagai infanteri komando TNI AD. Sesuai janjinya, ia lolos saat tes dan diterima di Akademi Militer untuk menjalani Pendidikan 4 tahun di Lembah Tidar.

"Alhamdulillah saya waktu itu sekali tes waktu itu sekali tes saya masuk, alhamdulillah dengan persiapan saya selama saya SMA pun, sebelum SMA juga saya persiapkan," kata Enzo dalam Kartika Podcast yang disiarkan di kanal YouTube TNI AD, dikutip, Senin (31/7/2023).

"Terus lanjut lagi kita ke tahap Candradimuka ya, itu 3 bulan sama rekan yang polisi, saat itu lanjut 3 bulan ini di 3 matra. Banyak sih cerita, banyak sekali cerita yang saya alami dan juga dilewati dan saya berhasil saya bisa bertahan, Survive," lanjutnya.