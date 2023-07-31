Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Perintahkan Menko PMK hingga Mensos Cepat Tangani Kelaparan di Papua Tengah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |12:19 WIB
Jokowi Perintahkan Menko PMK hingga Mensos Cepat Tangani Kelaparan di Papua Tengah
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan BNPB untuk menangani bencana kelaparan akibat cuaca ekstrim di Papua Tengah.

"Saya sudah perintahkan kepada Menko PMK, menteri sosial, BNPB dan juga di daerah, di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Jokowi mengungkapkan, terjadinya kelaparan di Papua Tengah, dikarenakan cuaca dingin saat memasuki musim salju. Hal tersebut membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik.

"Problemnya supaya tahu itu ada daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh. Di ketinggian yang sangat tinggi di distrik itu," kata Jokowi.

Permasalahan lainnya, kata Jokowi, terkait dengan urusan keamanan. Pemerintah cukup sulit memberikan bantuan karena faktor keamanan, pesawat pun tidak berani untuk mendarat memberi bantuan.

"Yang kedua bantuan untuk makanan juga problem di urusan keamanan. Pesawat tidak berani turun sehingga problem lagi. Sebab, itu saya minta juga tadi TNI untuk membantu mengawal. Di sana memang problemnya selalu seperti itu. medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya gak berani sehingga problem itu yang terjadi," kata Jokowi.

(Arief Setyadi )

      
