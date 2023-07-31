Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Orang-Orang yang Melakukan Pembakaran Alquran

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |12:55 WIB
Ini Orang-Orang yang Melakukan Pembakaran Alquran
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ini orang-orang yang melakukan pembakaran Alquran menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan beberapa warga negara asing melakukan aksi pembakaran tersebut.

Aksi itu dianggap dapat memecah toleransi umat beragama ini bukan yang pertama kalinya, melainkan ada kejadian serupa yang terjadi di negara lain.

Berikut ini orang-orang yang melakukan pembakaran Alquran:

1. Lars Thorsen - Norwegia

Melansir dari VOA News, sebuah video yang diunggah melalui Facebook beredar luas ke publik lantaran memperlihatkan aksi Lars Thorsen dan aktivis lainnya membakar Al Quran. Segelintir aktivis tersebut pertama kali pergi ke Mortensrud, pinggiran kota Oslo yang memiliki komunitas Muslim relatif besar. Namun, sesampainya di sana, mereka meletakkan Al Quran yang terbakar di tengah perempatan kecil.

Awalnya, mereka berhasil mendorong mundur warga sekitar yang berusaha memadamkan api. Lalu, kerumunan warga dengan penuh emosi berkumpul dan bersama-sama memadamkan api tersebut. Dinas intelijen domestik Norwegia pun menggambarkan serangan itu sebagai tindakan terorisme Islam.

Halaman:
1 2 3
      
