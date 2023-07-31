Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Pengamen di Grobogan Tewas Usai Hidungnya Dipatuk Ular Kobra Peliharannya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |13:22 WIB
Viral Pengamen di Grobogan Tewas Usai Hidungnya Dipatuk Ular Kobra Peliharannya
Pengamen tewas usai dipatuk ular kobra peliharaannya (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan video viral seorang pemuda di Grobogan, Jawa Tengah, dipatuk ular kobra saat sedang beratraksi.

Pemuda tersebut diketahui bernama Abdul Munir (20). Dia sehari-hari merupakan seorang pengamen yang kerap beraksi dengan hewan peliharaannya itu.

Dalam video itu, tampak korban beratraksi dengan salah satu ular paling berbisa di dunia.

Kemudian, video tersebut memperlihatkan korban dipatuk ular kobra di bagian hidungnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun korban sudah meninggal dunia usai dipatuk ular peliharaannya. Warga juga sempat melarikan pengamen tersebut ke klinik terdekat.

(Fakhrizal Fakhri )

      
