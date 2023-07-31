Titisan Pierre Tendean, Letda Enzo Akan Tempuh Sekolah Komando Calon Prajurit Baret Merah

JAKARTA – Nama Enzo Zenz Allie alias Enzo Allie beberapa tahun silam membuat heboh jagat dunia maya. Pria keturunan Prancis ini mendaftarkan diri sebagai taruna Akmil TNI. Enzo juga mencuri perhatian Panglima TNI yang saat itu dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto. Enzo saat itu diminta untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Prancis.

Parasnya yang rupawan mengingatkan masyarakat dengan sosok pahlawan Nasional. Enzo juga disebut-sebut sebagai titisan Pierre Tendean.

Kini, Letda Inf Enzo Allie telah menjadi perwira remaja Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.

Letda Enzo Allie juga akan menjalani sekolah komando infantri. Hal itu sesuai janjinya empat tahun silam yang bertekad akan menjalani tugasnya sebagai infantri komando TNI AD.

“Empat tahun yang lalu saya juga sempat bilang waktu itu depan KASAD, ‘mau masuk apa, Infantri komando’ saya bilang gitu kan,” ujar Enzo dalam Kartika Podcast yang disiarkan di kanal YouTube TNI AD, dikutip, Senin (31/7/2023).

“Alhamdulillah sama empat tahun kemudian dengan omongan saya, amanah, saya pegang itu. Alhamdulillah saya tempuh infantrinya, dan kemarin juga saya mengikuti tes komando, dan saya diterima,”sambung Enzo.