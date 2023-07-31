Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panji Gumilang Cabut Gugatan Rp5 Triliun ke Mahfud MD, Apa Kata Kemenko Polhukam?

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |14:24 WIB
Panji Gumilang/Foto: Antara
JAKARTA- Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menetapkan gugatan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang yang dilayangkan ke Menko Polhukam Mahfud MD dicabut.

Hal itu berdasarkan sidang penetapan pencabutan gugatan yang digelar di Ruang Soebekti 1 PN Jakpus, Senin (31/7/2023).

Merespons hal itu, Deputi III Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo mengatakan, pihaknya menghormati keputusan tersebut.

"Ya kita kan mengikuti, karena posisi dari Pak Menko Polhukam adalah pihak yang diajukan oleh penggugat sebagai posisi tergugat. Kita ikuti, kalau sidang ini tidak dilanjutkan karena gugatan dicabut, ya kita tentu harus hormati itu," kata Sugeng kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Namun, kata Sugeng, pihaknya siap menjalani proses hukum jika ada kemungkinan dan pertimbangan lain ke depannya.

"Tetapi kalau misalnya nanti katakanlah, ini kan tidak menutup kemungkinan di masa ke depan ada pertimbangan pertimbangan lain, yang pasti kami siap, untuk menyelesaikan, menghadapi proses hukum yang memang berjalan," ucapnya.

Sebelumnya, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 445/pdt.G/2023/PN.JKT PST. Dijadwalkan sidang akan digelar pada Senin 31 Juli 2023 mendatang, namun secara resmi telah dicabut.

