HOME NEWS NASIONAL

6 Orang Meninggal Akibat Kelaparan di Papua, BNPB: Dampak Fenomena El Nino

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |14:35 WIB
6 Orang Meninggal Akibat Kelaparan di Papua, BNPB: Dampak Fenomena El Nino
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan sebanyak 6 orang meninggal dunia akibat bencana kelaparan karena fenomena El Nino di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Suharyanto pun memastikan BNPB segera mengirimkan bantuan ke Papua Tengah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk segera mengirimkan logistik untuk mencegah korban kelaparan semakin banyak.

“Saat ini kita berbicara dampak adanya El Nino tetapi ternyata di wilayah negara Indonesia contohnya di Papua ini, yang kita akan berangkat ke sana untuk memberikan bantuan,” kata Suharyanto dalam dialog FMB9, Senin (31/7/2023).

Suharyanto mengatakan kelaparan yang terjadi di Papua Tengah tersebut juga diakibatkan adanya perubahan iklim yang harus menjadi perhatian. “Di sana ada hujan es jadi tanaman-tanaman masyarakat jagung nih mati karena ada fenomena kedinginan yang luar biasa, sehingga ada beberapa ribu orang masyarakat Papua, letaknya di Papua Tengah ini yang mengalami kelaparan, sampai ada yang 6 orang meninggal.”

“Karena wilayah negara Indonesia ini sangat luas jadi masalah perubahan iklim ini harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Suharyanto.

