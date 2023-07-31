Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kebakaran di Penjaringan, Ketua DPR: Bantuan Sandang dan Pangan Harus Jadi Prioritas

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |16:27 WIB
Kebakaran di Penjaringan, Ketua DPR: Bantuan Sandang dan Pangan Harus Jadi Prioritas
Kebakaran di Penjaringan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar harus memprioritaskan bantuan terhadap korban kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara. Dia menekankan agar bantuan itu harus diterima dengan cepat dan merata oleh seluruh warga terdampak.

Hal ini diungkapkan Puan menyusul peristiwa kebakaran hebat terjadi di Jalan Vikamas Selatan, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (30/7) kemarin. Sebanyak 400 rumah terdampak kebakaran yang sebagian di antaranya luluh lantak.

Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, setidaknya 1.109 warga terpaksa mengungsi di tenda pengungsian yang berada di Jalan Kapuk Utara 2 untuk sementara waktu buntut rumahnya terdampak kebakaran.

"Bantuan sandang dan pangan harus menjadi prioritas. Pastikan bantuan diterima warga yang terdampak, termasuk masker dan kebutuhan sanitasi lain mengingat lokasi pengungsian ada di tempat berpasir yang bisa menyebabkan pernafasan warga terganggu,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (31/7/2023).

Mantan Menko PMK ini juga meminta agar Pemda menyiagakan tim psikologis dan konselor di sekitar tenda pengungsian. Sebab, kata dia, korban kebakaran sering kali traumatis akibat kejadian kebakaran yang menyebabkan mereka kehilangan harta bendanya.

"Walaupun proses pemulihan akan membutuhkan waktu yang lama dan tantangan yang berat, dukungan dan kepedulian menjadi kekuatan yang mampu mengatasi kesulitan ini dan membantu korban kebakaran membangun kembali hidup mereka," ujarnya.

