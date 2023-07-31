Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun Bakal Segera Disidang di Kasus Gratifikasi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |16:40 WIB
Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun Bakal Segera Disidang di Kasus Gratifikasi
Rafael Alun di KPK. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT) bakal segera disidang. Ayah dari terdakwa penganiayaan Mario Dandy Satriyo tersebut bakal disidang atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan bahwa berkas penyidikan penerimaan gratifikasi tersangka Rafael Alun Trisambodo telah lengkap. Bahkan, kata Ali, berkas Rafael Alun tersebut juga telah dilimpahkan ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Hari ini telah selesai dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik pada tim jaksa KPK dengan tersangka RAT," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (31/7/2023).

 BACA JUGA:

"Pemberkasan perkara yang dinyatakan lengkap untuk saat ini adalah dugaan penerimaan gratifikasi, sedangkan untuk pemberkasan perkara dugaan TPPU masih berproses untuk melengkapi alat buktinya," sambungnya.

KPK masih tetap melakukan penahanan terhadap Rafael Alun untuk 20 hari kedepan sampai dengan 19 Agustus 2023 di Rutan KPK. Perpanjangan penahanan dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus dakwaan peneriman gratifikasi Rafael Alun.

"Tim jaksa segera menyusun dakwaan sekaligus melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja," jelasnya.

 BACA JUGA:

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/337/3158622/juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Acb1_large.jpg
KPK Periksa Menas Erwin Terkait Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/519/3144419/mantan_pejabat_pemkot_surabaya_ditahan_kejati_jatim_kasus_gratifikasi-8Yve_large.jpg
Mantan Pejabat Pemkot Surabaya Ditahan Kejati Jatim, Kasus Gratifikasi Rp3,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/337/3035326/anak-syl-terima-ayahnya-divonis-10-tahun-minta-maaf-ke-masyarakat-indonesia-ynhuaCnBO2.jpg
Anak SYL Terima Ayahnya Divonis 10 Tahun, Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033121/7-fakta-syl-divonis-10-tahun-penjara-suasana-usai-sidang-ricuh-hingga-wartawan-dipukuli-MNZpxa3oLr.jpg
7 Fakta SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Suasana Usai Sidang Ricuh hingga Wartawan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032893/divonis-10-tahun-syl-wajib-bayar-uang-pengganti-rp14-miliar-dan-usd30-ribu-CC48AFWluK.jpg
Divonis 10 Tahun, SYL Wajib Bayar Uang Pengganti Rp14 Miliar dan USD30 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032892/saling-dorong-terjadi-usai-sidang-vonis-syl-digiring-ke-pintu-belakang-SaJA6gJC7n.jpg
Saling Dorong Terjadi Usai Sidang Vonis, SYL Digiring ke Pintu Belakang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement