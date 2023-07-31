Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datangkan Hujan, BNPB, BMKG hingga BRIN Lakukan Modifikasi Cuaca

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |16:48 WIB
Datangkan Hujan, BNPB, BMKG hingga BRIN Lakukan Modifikasi Cuaca
Kepala BNPB Suharyanto (Foto: Ist)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), juga Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggelar Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mendatangkan hujan.

Upaya ini merupakan salah satu mitigasi bencana kekeringan yang berkepanjangan akibat fenomena El Nino. “Tentu saja langkah mitigasinya adalah memastikan ketersediaan air. Caranya adalah mumpung sekarang ini masih bisa mendatangkan hujan, maka BNPB bekerja sama dengan BMKG dengan BRIN, dengan BRGM badan restorasi gambut dan mangrove, ini bekerja sama menggelar operasi TMC atau teknologi modifikasi cuaca yaitu mendatangkan hujan,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam dialog FMB9, Senin (31/7/2023).

Suharyanto mengatakan, TMC untuk mendatangkan hujan ini sebagai upaya agar danau-danau, embung-embung, sungai-sungai, sumur tetap terisi dengan air. Selain itu, dia mengatakan, BNPB juga bekerja sama dengan BRGM untuk membuat sumur bor sehingga airnya bisa digunakan untuk masyarakat yang mengalami kekeringan.

"Ini BRGM juga bekerja sama dengan BNPB juga membuat sumur-sumur bor baru sehingga apabila nanti memang betul kekeringan ini datang dengan lebih besar begitu, lebih dahsyat begitu ini air-airnya bisa digunakan untuk masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan," kata Suharyanto.

Suharyanto juga mengingatkan agar waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia mewanti-wanti agar karhutla yang besar tidak terjadi seperti pada 2015 dan 2019 lalu.

“Kemudian, kita juga waspada terkait dengan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi catatan kurang baik kita adalah pada tahun 2015 dan 2019, di mana kebakaran hutan dan lahan sangat besar dan luas,” imbaunya.

(Arief Setyadi )

      
BNPB BRIN BMKG modifikasi cuaca hujan
