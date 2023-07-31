Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seluruh DPD Golkar Solid Dukung Airlangga Hartarto

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |17:13 WIB
Seluruh DPD Golkar Solid Dukung Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan memastikan jika seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi se Indonesia mendukung kepimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dikatakannya, DPD Provinsi Partai Golkar seluruh Indonesia secara tegas menolak usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub.

Dukungan kepada Airlangga Hartarto juga ditunjukkan dengan sikap tegas dari seluruh DPD Provinsi Golkar di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali.

“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan, Senin,(31/7/2023).

Dia memastikan, bahwa dukungan yang diberikan 38 DPD Provinsi Partai Golkar se Indonesia juga telah menghentikan gonjang-ganjing yang ditimbulkan dari wacanan munaslub.

“Jadi gonjang-ganjing di tubuh partai Golkar ini sudah seharusnya dihentikan karena sebagaimana kita tahu, waktu Pemilu tinggal 200 hari lagi,”ujar Ace Hasan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengajak agar semua kader Partai Golkar dapat fokus terhadap pelaksaanaan dan persiapan pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres) dan Pilkada yang akan berlangsung tahun 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement