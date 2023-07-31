Seluruh DPD Golkar Solid Dukung Airlangga Hartarto

JAKARTA - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan memastikan jika seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi se Indonesia mendukung kepimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dikatakannya, DPD Provinsi Partai Golkar seluruh Indonesia secara tegas menolak usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub.

Dukungan kepada Airlangga Hartarto juga ditunjukkan dengan sikap tegas dari seluruh DPD Provinsi Golkar di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali.

“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan, Senin,(31/7/2023).

Dia memastikan, bahwa dukungan yang diberikan 38 DPD Provinsi Partai Golkar se Indonesia juga telah menghentikan gonjang-ganjing yang ditimbulkan dari wacanan munaslub.

“Jadi gonjang-ganjing di tubuh partai Golkar ini sudah seharusnya dihentikan karena sebagaimana kita tahu, waktu Pemilu tinggal 200 hari lagi,”ujar Ace Hasan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengajak agar semua kader Partai Golkar dapat fokus terhadap pelaksaanaan dan persiapan pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres) dan Pilkada yang akan berlangsung tahun 2024.