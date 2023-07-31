Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Maluku Utara Tegaskan Satu Komando di Bawah Airlangga

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |17:26 WIB
Golkar Maluku Utara Tegaskan Satu Komando di Bawah Airlangga
Foto: dok Golkar
A
A
A

JAKARTA-Ketua DPD Golkar Maluku Utara Alien Mus menegaskan, pernyataan DPD se-Indonesia membuktikan bahwa tidak ada wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di tubuh Partai Golkar.

Menurutnya, seluruh DPD telah menyatakan sikap tegas menolak munaslub dan tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Kami, para ketua DPD seluruh Indonesia sudah menyampaikan sikap kami menolak wacana munaslub dan tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, 100 persen," ujar Alien Mus, Senin (31/7/2023).

Ditambahkannya, seluruh ketua DPD I Partai Golkar akan tetap fokus satu komando di bawah kepemimpinan Airlangga untuk menyongsong kemenangan partai pada Pemilu 2024.

Lebih lanjut dia mengatakan, pernyataan sikap yang disampaikan seluruh ketua DPD I Golkar di Bali menjadi bukti tidak ada satu pun pemilik suara yang ingin mengusulkan munaslub.

Sikap tegas seluruh DPD ini juga sudah disampaikan langsung kepada Airlangga Hartarto dalam pertemuan di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, pada Minggu (30/7).

Menurutnya, isu munaslub justru membuat seluruh DPD Golkar semakin solid untuk bekerja meraih kemenangan partai di Pemilu 2024. Ia mengatakan, seluruh ketua DPD Tingkat I Golkar atau 38 provinsi hadir dalam silaturahmi dengan Airlangga Hartarto. Pertemuan DPD dengan Airlangga itu merupakan permintaan dari para ketua DPD sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182501//bahlil-ftnH_large.jpg
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Doakan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145//partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177653//partai_golkar-nmpP_large.jpg
Soal Pertemuan Menhan dengan Ketum Parpol, Golkar: Belum Ada Arahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761//partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172520//partai-Omkh_large.jpg
Golkar Incar Suara Milenial dan Gen Z di Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement