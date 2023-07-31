Golkar Maluku Utara Tegaskan Satu Komando di Bawah Airlangga

JAKARTA-Ketua DPD Golkar Maluku Utara Alien Mus menegaskan, pernyataan DPD se-Indonesia membuktikan bahwa tidak ada wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di tubuh Partai Golkar.

Menurutnya, seluruh DPD telah menyatakan sikap tegas menolak munaslub dan tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Kami, para ketua DPD seluruh Indonesia sudah menyampaikan sikap kami menolak wacana munaslub dan tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, 100 persen," ujar Alien Mus, Senin (31/7/2023).

Ditambahkannya, seluruh ketua DPD I Partai Golkar akan tetap fokus satu komando di bawah kepemimpinan Airlangga untuk menyongsong kemenangan partai pada Pemilu 2024.

Lebih lanjut dia mengatakan, pernyataan sikap yang disampaikan seluruh ketua DPD I Golkar di Bali menjadi bukti tidak ada satu pun pemilik suara yang ingin mengusulkan munaslub.

Sikap tegas seluruh DPD ini juga sudah disampaikan langsung kepada Airlangga Hartarto dalam pertemuan di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, pada Minggu (30/7).

Menurutnya, isu munaslub justru membuat seluruh DPD Golkar semakin solid untuk bekerja meraih kemenangan partai di Pemilu 2024. Ia mengatakan, seluruh ketua DPD Tingkat I Golkar atau 38 provinsi hadir dalam silaturahmi dengan Airlangga Hartarto. Pertemuan DPD dengan Airlangga itu merupakan permintaan dari para ketua DPD sendiri.