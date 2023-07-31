JK: Mau Jadi Ketua Golkar, Jangan Harap Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar!

JAKARTA- Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) mengungkap soal mahalnya ongkos politik untuk menjadi ketua umum Partai politik di Indonesia. Bahkan, termasuk di Partai Golkar.

"Kalau sekarang Anda menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp600 miliar," kata JK dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Mantan Wakil Presiden ini menambahkan, hal ini tidak hanya berlaku di Partai Golkar saja. Tapi, hampir semua partai memiliki ongkos yang tinggi untuk menjadi seorang ketua umum. "Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak Nasdem," ujarnya.

Hanya saja, untuk partai yang pendirinya sudah tidak ada, terlebih partai tersebut sudah go public, biaya menjadi ketua umum sangat tinggi.

"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )