Dampingi Megawati, Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Konsolidasi PDIP

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Konsolidasi Organisasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

Dalam acara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan pada Ketua DPD dan Ketua DPC PDIP. Ganjar tiba saat sesi pertama, yang dimulai pengantar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam pengantarnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, rapat konsolidasi untuk memantapkan persiapan seluruh organisasi partai guna memenangkan Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Rapat konsolidasi ini untuk memantapkan kesiapan seluruh organ Partai agar semakin mulitan memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo," kata Hasto.

Sementara itu, Megawati memberi pengarahan dari aspek ideologis, historis, hingga strategis dengan penuh keyakinan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024.

"Ibu Megawati meminta pertemuan secara langsung, tidak melalui daring atau online, mengingat pentingnya konsolidasi tersebut. Pengarahan Ibu Megawati semakin memotivasi para pengurus Partai di seluruh daerah. Selain itu seluruh kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan legislatif, anggota legislatif dan seluruh struktural Partai akan semakin militan bergerak memperkuat akar rumput dan sosmed," ujar Hasto.