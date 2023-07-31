Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Perindo Denny Dolfie Walla Bertekad Perjuangkan Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:42 WIB
Bacaleg Partai Perindo Denny Dolfie Walla
Bacaleg Partai Perindo Denny Dolfie Walla (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Jawa Barat VII Partai Perindo Denny Dolfie Walla bercerita soal misinya jika masuk dalam kursi parlemen. Ia mengungkapkan, tekadnya untuk memperjuangkan ketenagakerjaan serta kesehatan.

Dua aspek tersebut, jelas Denny, merupakan concern utama di Indonesia. Hal itu juga yang dia temukan ketika bertemu masyarakat di bawah.

"Banyak keluhan misalnya ketenagakerjaan, lapangan kerja yang makin kesini makin sedikit, dan itu tentu concern saya," ungkap Denny dalam Podcast Aksi Nyata yang disiarkan kanal YouTube Partai Perindo, Senin (31/7/2023).

Penyelesaian masalah tenaga kerja, kata Denny, akan berdampak pada terlesainya masalah kemiskinan. Menurut Denny dua hal tersebut merupakan hal yang berkesinambungan.

