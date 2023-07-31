Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Perindo Dolfie Walla Ungkap Pentingnya Mengenali Potensi Daerah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:45 WIB
Bacaleg Perindo Dolfie Walla. (Foto: Dok Perindo)
JAKARTA - Bacaleg DPR RI Jawa Barat Dapil VII Partai Perindo Denny Dolfie Walla menginginkan agar daerah mengenal potensinya masing-masing. Mengenal potensi daerah sendiri akan berdampak positif dan luas.

Misalnya, potensi daerah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dibentuk suatu usaha. Sehingga, jelas dia, tetap akan ada gerakan ekonomi bagi daerah.

"Jadi bagaimana menggerakkan potensi di daerah masing-masing. Tidak harus orang itu menjadi pekerja, mereka harus dididik untuk menjadi enterpreneur supaya mereka bisa menghasilkan," kata Denny dalam Podcast Aksi Nyata pada kanal YouTube Partai Perindo, Senin (31/7/2023).

Hal itu sejalan dengan Partai Perindo yang terus menggelorakan untuk membangkitkan UMKM di Indonesia. Kendati demikian, menurutnya hal ini dibutuhkan sikap produktif dari masyarakat.

"Jadi potensinya apa yang perlu diangkat dan dibangun, kemudian dari diri mereka harus produktif. Kan kalau bicara sektor banyak, misalnya pertanian atau peternakan, tapi misalnya tidak perlu lagi yang sifatnya konvensional dengan memanfaatkan teknologi," ungkap dia.

