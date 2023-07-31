Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puspom TNI Jumpa Pers Bersama KPK, Firli Bahuri Disambut Danpuspom

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:59 WIB
Puspom TNI Jumpa Pers Bersama KPK, Firli Bahuri Disambut Danpuspom
Firli Bahuri dan Marsekal Muda Agung Handoko. (Foto: M Farhan)
JAKARTA – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Markas Besar TNI menggelar konferensi pers, Senin (31/7/2023) malam. Puspom TNI yang diwakili oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko, menyambut kedatangan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Berdasarkan pantauan MPI, kedatangan Denpuspom Agung Handoko sekira pukul 18.35 WIB. Tak lama berselang, sekira pukul 18.38 WIB, Firli Bahuri datang ke Gedung Pusat Penerangan (Puspen) TNI. Setelahnya dirinya disambut terlebih dahulu oleh Kapuspen TNI, Laksamana Muda TNI Julius Widjojono.

 BACA JUGA:

Tampak pertemuan keduanya berlangsung akrab dengan sambutan tangan terbuka yang ditampilkan Denpuspom Agung kepada Firli. Setelahnya Firli menyambut sambutan tersebut dengan saling berpelukan dan bertukar salam akrab antar keduanya.

Halaman:
1 2
      
