Momen Ganjar Berswafoto dengan Sekjen hingga Jajaran Ketua DPD-DPC PDIP

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Konsolidasi Organisasi Internal Partai dengan pengarahan Ketua Umum PDIP Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri kepada Ketua DPD dan Ketua DPC PDIP yang persentasi kursinya di atas 20% hasil Pileg tahun 2019.

Acara itu dihelat di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023) pagi. Ganjar tiba saat sesi pertama yang dimulai dengan pengantar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Setibanya di lokasi, Ganjar menyalami dan berdialog dengan para Ketua DPP dan DPD. Pimpinan DPC PDIP yang meliputi kabupaten/kota memanfaatkan momen istirahat untuk berswafoto bersama Ganjar.

“Seorang pemimpin itu terlihat saat turun, ada spontanitas yang hidup, antusiasme tinggi dan heroik. Itu menggambarkan Ganjar Pranowo diterima luas oleh rakyat Indonesia," ujar Ketua DPC Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Sejumlah Ketua DPP PDIP pun sempat diabadikan berfoto bersama Ganjar, di antaranya Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah dan lainnya.

Ganjar dan Pacul berpelukan saat berfoto bersama. Momen swafoto itu dilakukan kedua tokoh itu usai Bambang memberikan paparannya terkait Jawa Tengah akan menang tebal untuk PDIP dan Ganjar Pranowo.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek yang juga Bupati Trenggalek, M Nur Arifin pun mengajak Gubernur Jawa Tengah itu untuk berswafoto. Mas Ipin, sapaan akrab Arifin, menyerahkan gawainya ke Ganjar. Ganjar pun mengabadikan swafoto itu. Keduanya tampak tersenyum.