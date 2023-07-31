Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Ganjar Berswafoto dengan Sekjen hingga Jajaran Ketua DPD-DPC PDIP

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:11 WIB
Momen Ganjar Berswafoto dengan Sekjen hingga Jajaran Ketua DPD-DPC PDIP
Ganjar dan Bambang Pacul. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Konsolidasi Organisasi Internal Partai dengan pengarahan Ketua Umum PDIP Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri kepada Ketua DPD dan Ketua DPC PDIP yang persentasi kursinya di atas 20% hasil Pileg tahun 2019.

Acara itu dihelat di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023) pagi. Ganjar tiba saat sesi pertama yang dimulai dengan pengantar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Setibanya di lokasi, Ganjar menyalami dan berdialog dengan para Ketua DPP dan DPD. Pimpinan DPC PDIP yang meliputi kabupaten/kota memanfaatkan momen istirahat untuk berswafoto bersama Ganjar.

 BACA JUGA:

“Seorang pemimpin itu terlihat saat turun, ada spontanitas yang hidup, antusiasme tinggi dan heroik. Itu menggambarkan Ganjar Pranowo diterima luas oleh rakyat Indonesia," ujar Ketua DPC Kota Semarang Hendrar Prihadi.

 Foto: Dok PDIP

Sejumlah Ketua DPP PDIP pun sempat diabadikan berfoto bersama Ganjar, di antaranya Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah dan lainnya.

Ganjar dan Pacul berpelukan saat berfoto bersama. Momen swafoto itu dilakukan kedua tokoh itu usai Bambang memberikan paparannya terkait Jawa Tengah akan menang tebal untuk PDIP dan Ganjar Pranowo.

 BACA JUGA:

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek yang juga Bupati Trenggalek, M Nur Arifin pun mengajak Gubernur Jawa Tengah itu untuk berswafoto. Mas Ipin, sapaan akrab Arifin, menyerahkan gawainya ke Ganjar. Ganjar pun mengabadikan swafoto itu. Keduanya tampak tersenyum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337/pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310/pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement