Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditetapkan Tersangka, Kabasarnas Ditahan di Instalasi Tahanan Militer

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:59 WIB
Ditetapkan Tersangka, Kabasarnas Ditahan di Instalasi Tahanan Militer
Kabasarnas ditetapkan jadi tersangka. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA – Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Marsda R Agung Handoko mengungkapkan, Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA) langsung ditahan di Instalasi Tahanan Militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara. Penahanan dilakukan usap penetapan tersangka oleh penyidik Puspom TNI.

Hal yang sama juga dialami oleh Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas Letnan Kolonel Adm, Afri Budi Cahyanto (ABC). Dia juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

 BACA JUGA:

"Terhadap keduanya, malam ini juga akan kami lakukan penahanan di Instalasi Tahanan Militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara," ucap Marsda R Agung Handoko, di Mabes TNI, Senin (31/7/2023).

Agung menegaskan, penetapan tersangka itu berdasarkan pemeriksaan para saksi. Sehingga unsur tindak pidana sudah terpenuhi dan bisa ditingkatkan ke penyidikan.

 BACA JUGA:

"Menurut keterangan saksi pihak swasta maka dengan telah terpenuhinya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI tersebut atas nama HA dan ABS sebagai tersangka," kata Agung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234/basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153473/momen_anggota_komisi_v_kesal_tak_didengarkan_oleh_kepala_basarnas-08RL_large.jpg
Momen Anggota Komisi V Kesal Tak Didengarkan oleh Kepala Basarnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078361/basarnas-gF2v_large.jpg
Tragis, 2 Anggota Basarnas Gugur saat Mencari Korban Hanyut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/1/3064870/kapal_karam-OAda_large.jpg
Basarnas Evakuasi 127 Penumpang Kapal Karam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/340/3013127/basarnas-evakuasi-remaja-wanita-hipotermia-saat-mendaki-gunung-bawakaraeng-u0qboXI7pV.jpg
Basarnas Evakuasi Remaja Wanita Hipotermia saat Mendaki Gunung Bawakaraeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/340/3008032/basarnas-47-korban-banjir-lahar-dingin-di-sumbar-ditemukan-meninggal-cStdwvGlJH.jpg
Basarnas: 47 Korban Banjir Lahar Dingin di Sumbar Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement