Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Ngopi Bareng Ratusan Purnawirawan TNI-Polri, Susaningtyas NH Kertopati: Sinyal Dukungan Penuh

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:07 WIB
Ganjar Ngopi Bareng Ratusan Purnawirawan TNI-Polri, Susaningtyas NH Kertopati: Sinyal Dukungan Penuh
Susaningtyas Kertopati dan Ganjar Pranowo. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan ratusan Purnawirawan TNI-Polri yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023).

Pertemuan bertajuk 'Ngopi Bareng Ganjar Pranowo' ini dihadiri ratusan purnawirawan TNI-Polri. Tak hanya itu, pertemuan ini juga dihadiri Relawan Gapura Nusantara (RGN).

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, banyaknya purnawirawan yang hadir dalam pertemuan itu menandakan dukungan penuh terhadap Ganjar Pranowo.

"Keberadaan banyak perwira TNI-Polri memberikan dukungan penuh kepada Ganjar Pranowo karena melihat kekuatan integritas yang ada pada Ganjar Pranowo dan partai-partai pendukungnya," kata Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati yang akrab disapa Nuning itu kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Ia menyebutkan, Ganjar Pranowo merupakan anak dari seorang anggota Polri. Meski rekam jejaknya sipil, Ganjar dinilai dapat memahami dinamika sistem pertahanan keamanan negara.

"TNI-Polri membutuhkan Presiden yang punya komitmen bagi terjaganya marwah TNI-Polri seperti halnya selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Bukan tanpa alasan, Nuning mengungkapkan, hal itu penting mengingat tantangan ke depan berbagai ancaman bisa saja terjadi.

"Ancaman keamanan nasional saat ini tidak hanya dalam bentuk konvensional/reguler. Namun, juga dalam bentuk non-konvensional/ irregular yang bersifat kompleks, multidimensional, non-linear, asimetris dan melibatkan aktor non-negara (non-state actor)," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/512/2968169/mardiono-sowan-ke-kiai-di-semarang-jelang-akhir-masa-kampanye-LTMlggVyfC.jpg
Mardiono Sowan ke Kiai di Semarang Jelang Akhir Masa Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/337/2968087/mahfud-md-ajak-seluruh-elemen-jaga-negara-sebagai-pengabdian-kepada-allah-vGxKwTOfhV.jpg
Mahfud MD Ajak Seluruh Elemen Jaga Negara sebagai Pengabdian kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/337/2965517/ganjar-tegas-kritisi-prabowo-soal-program-makan-siang-gratis-tidak-tepat-atasi-stunting-z8DpvA9kN1.jpg
Ganjar Tegas Kritisi Prabowo soal Program Makan Siang Gratis: Tidak Tepat Atasi Stunting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/337/2963150/handphone-aiman-witjaksono-disita-tpn-ganjar-mahfud-akan-laporkan-penyidik-ke-propam-2eZDBOuxHH.jpg
Handphone Aiman Witjaksono Disita, TPN Ganjar-Mahfud Akan Laporkan Penyidik ke Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/512/2961209/pesta-rakyat-di-semarang-ganjar-pranowo-hadir-sapa-puluhan-ribu-pendukungnya-UOBOOEIdj5.jpg
Pesta Rakyat di Semarang, Ganjar Pranowo Hadir Sapa Puluhan Ribu Pendukungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/512/2947125/ganjar-bansos-jangan-dipolitisasi-itu-hak-rakyat-yAX31F53ac.jpg
Ganjar : Bansos Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement