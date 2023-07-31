Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo: Ganjar Bacapres Paling Siap Berdayakan Milenial dan Gen Z Hadapi Bonus Demografi

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:15 WIB
Partai Perindo: Ganjar Bacapres Paling Siap Berdayakan Milenial dan Gen Z Hadapi Bonus Demografi
Yerry Tawalujan. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo, Yerry Tawalujan menilai, Ganjar Pranowo -- Bacapres Partai Perindo -- yang paling mampu untuk memberdayakan dan memajukan potensi kaum milenial dan Gen Z.

Ia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Ganjar saat menghadiri acara bertajuk '1000 milenial dan Gen Z Menatap Laut Bersama Ganjar Pranowo' yang digelar di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Menurut Yerry, tantangan 13 tahun ke depan hingga 2040 dan tahun Indonesia emas 2045 tidak mudah. Bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia lanjut, akan mubazir bahkan menjadi bumerang jika kaum milenial usia produktif tidak dilengkapi kemampuan yang baik.

"Tantangan ke depan untuk dunia kerja itu sulit. Kemajuan teknologi digital apalagi (robot) AI atau Artificial Intelligent menyebabkan pekerjaan yang biasanya dilakukan sepuluh orang, nantinya cukup dilakukan oleh dua atau tiga orang," ujar Yerry kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Yerry -- yang juga akan maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara itu -- menjelaskan, jika dari sekarang kaum milenial tidak dibekali dengan keterampilan di bidang teknologi, maka 13 tahun ke depan bonus demografi itu bisa menjadi beban.

Halaman:
1 2
      
