Siswa MPLS Dikenalkan Edukasi Air Softgun, Abdul Khaliq Ahmad: Tidak Tepat!

BANDUNG – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) lebih baik jika diarahkan pada hal edukatif, ketimbang diperkenalkan dengan benda tajam seperti air softgun.

Hal ini disampaikan Abdul Khaliq -- yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu terkait adanya sebuah ponpes di Magetan yang melakukan MPLS menggunakan air softgun.

Menurut dia, MPLS yang dengan mengenalkan pada senjata mirip militer tidak sesuai dengan tujuan utama pendidikan dan lingkungan pesantren.

Sebaliknya, lebih pada pendekatan yang lebih edukatif dan berdampak positif pada alam. Seperti melakukan penghijauan dan penanaman bibit pohon produktif di lingkungan sekolah.

Aktivitas semacam itu dianggap lebih bermanfaat bagi alam dan meningkatkan kesadaran ekologis para santri.

"Saya kira banyak sekali kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang lebih edukatif. Misalnya dengan melakukan penghijauan penanaman bibit pohon produktif di lingkungan sekolah. Itu lebih produktif dan edukatif bermanfaat bagi alam. Tidak tepat MPLS pakai cara mirip seperti para militer," kata dia.

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren seharusnya memberi perhatian pada keberagaman kegiatan yang edukatif dan menciptakan suasana interaktif dengan lingkungan sekitar.

Kegiatan seperti membersihkan dan merawat infrastruktur sekolah, serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dapat menjadi sarana efektif.

"MPLS paling utama adalah bagaimana siswa harus tahu lingkungan sekolah dari aspek infrastruktur, fasilitas, bagaimana cara rawat dan jaga agar maksimal dimanfaatkan. Kedua siswa diajak kenali bagaimana interaksi dengan sekitar," ujarnya