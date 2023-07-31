Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Irjen Putu Jayan Resmi Dilantik Jadi Wakil Kepala BSSN

Rico Afrido , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:36 WIB
Irjen Putu Jayan Resmi Dilantik Jadi Wakil Kepala BSSN
Irjen Putu Jayan Danu Putra dilantik jadi Wakil Kepala BSSN (Foto: Ist)
JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian melantik dan mengambil sumpah jabatan Irjen (Pol) Putu Jayan Danu Putra, sebagai Wakil Kepala (Waka) BSSN. Putu Jayan sebelumnya sempat menjabat sebagai Kapolda Bali masa tugas 2020-2023.

Pelantikan dilakukan pada Senin, 31 Juli 2023 di Auditorium dr. Roebiono Kertopati BSSN, Depok. Irjen Putu Jayan menggantikan posisi Komjen (Pol) Suntana yang pindah tugas sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri).

Hinsa mengatakan, dalam menjalankan tugas di bidang keamanan siber, BSSN terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Harus menjadi pedoman, bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas didasarkan pada etos kerja keras dan kerja cerdas yang tinggi dalam bingkai sinergi dan kolaborasi yang kuat, baik dengan internal BSSN maupun eksternal atau mitra BSSN.

“Tantangan tugas di bidang keamanan siber semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0. BSSN dituntut untuk mengamankan ekosistem ruang siber nasional, khususnya terhadap Infrastruktur Informasi Vital yang meliputi sektor administrasi pemerintahan, ESDM, transportasi, keuangan, kesehatan, TIK, pangan, dan pertahanan,” ujar Hinsa.

Hinsa juga menyampaikan selamat bertugas kepada Irjen (Pol) Putu Jayan Danu Putra sebagai Wakil Kepala BSSN. Selain itu, juga menyampaikan tugas dan tantangan ke depan.

"Tantangan tugas beberapa bulan ke depan, kita akan menghadapi KTT ASEAN, tahun depan kita juga akan menghadapi rangkaian Pemilu. Tentunya saya yakin dengan pengalaman bapak Waka dan tentu saya berharap pada semua staf dan keluarga besar BSSN mari kita dukung Bapak Waka dalam melaksanakan tugas sehingga tugas pokok BSSN ini berjalan dengan baik," kata Hinsa.

