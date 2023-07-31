Kekeringan, BPBD Salurkan 10 Ribu Liter Air untuk Ribuan Warga Jasinga Bogor

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan 10.000 liter air bersih untuk warga Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu lantaran hujan tak kunjung turun hingga membuat sumber mata air warga berkurang.

"Intensitas hujan menurun di wilayah tersebut sehingga sumber mata air warga berkurang dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko, Minggu (30/7/2023).

Air bersih disalurkan ke Kampung Rancabuntung RW 11, Pasir Nangka RT 02,03 dan 06 serta RT 03,05 dan 02 Desa Cikopomayak. Dari lokasi tersebut, total terdapat 448 KK dengan 1.384 jiwa yang terdampak.

"Suplay penampungan air bersih 10.000 liter untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat," ujarnya.