Gardu Ganjar Meriahkan Tahun Baru Islam di Ponpes Roudlatusalaam Tangerang

Gardu Ganjar meriahkan acara tahun baru Islam di Ponpes di Tangerang. (Ist)

BANTEN – Sukarelawan Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar bersinergi dengan Pondok Pesantren Roudlatusalaam untuk menggelar perayaan tahun baru Islam 1445 Hijriah di daerah Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten.

Ratusan santri, pengurus ponpes, kalangan kiai, hingga masyarakat sekitar ikut serta dalam perayaan yang digelar pada Minggu (30/7/2023).

Koordinator Daerah Gardu Ganjar Kota Tangerang, TB Asep Liffahart mengatakan, kegiatan tersebut bisa terlaksana karena kedekatan relawan dan tokoh-tokoh ulama di Tangerang.

"Alhamdulillah, tentunya karena Gardu Ganjar ini relawan yang bagian dari masyarakat, kita banyak dekat dengan masyarakat, alim ulama, santri," kata Asep.

Perayaan tersebut diisi berbagai kegiatan, mulai dari selawat dan permainan musik hadrah, ceramah dari sejumlah tokoh agama, doa dan mengaji bersama, hingga pemberian hadiah untuk para santri.

Lewat kegiatan ini, Gardu Ganjar berharap bisa memperkokoh tali silaturahmi yang telah terjalin dengan para santri, pengurus ponpes, dan masyarakat Tangerang.

"Ini menjadikan sebuah hubungan antara masyarakat, santri, dan elemen masyarakat lainnya, jadi lebih menguat, lebih erat," ujar Asep.

Loyalis Ganjar Pranowo ini pun berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan bermanfaat lainnya. Tak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, tapi juga aksi sosial dalam membantu masyarakat.

"Dalam hal ini kita sebagai relawan Gardu Ganjar, insyaallah kita (bergerak) bukan hanya pada konteks keagamaan, tapi dalam hal sosial kita akan terus melakukannya. Sejauh itu bermanfaat untuk sesama," tutur Asep.