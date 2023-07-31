Warga Cinere Digegerkan Penemuan Jasad Bayi Terbungkus Kantong Plastik di Lahan Parkir

DEPOK – Warga jalan H. Terin IV, pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat dibuat geger oleh penemuan mayat bayi yang terbungkus kantong plastik. Jasad tak bernyawa itu ditemukan di sebuah lahan parkir pada Minggu, (30/7/2023).

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan jasad bayi ditemukan sekira pukul 10.00 WIB. Awalnya saksi berinisial IA, MA dan RA yang berprofesi sebagai pengamen memarkirkan sepeda motor di lahan parkir milik warga tersebut.

"Pada saat parkir, saksi saksi belum melihat bungkusan kantong plastik hitam di tempat saksi saksi memarkir sepeda motornya. Setelah memarkir sepeda motor, kemudian saksi saksi pergi menuju warung nasi uduk untuk membeli kopi," ujar Made saat dikonfirmasi, Senin (31/7/2023).

Dia menambahkan sejumlah saksi kembali ke lokasi parkir dan melihat ada bungkusan kantong plastik hitam dan terlihat sebuah tangan diduga bayi.