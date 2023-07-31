Lokasi SIM Keliling di DKI Jakarta Awal Pekan Ini

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada awal pekan ini, Senin (31/7/2023).

SIM keliling untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di DKI Jakarta.

Melansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:

Jaktim : Mall Grand Cakung

Jaksel : Halaman TMP Kalibata

Jakut : LTC Glodok

Jakbar : Mall Citraland

Jakpus : Kantor Pos Lapangan Banteng