Sekitar 400 Rumah Semi Permanen di Penjaringan Ludes Terbakar

JAKARTA - Sebanyak kurang lebih 400 rumah semi permanen di permukiman padat penduduk Kampung Empang serta sejumlah pergudangan di Jalan Kapuk Utara 2, RT01/RW03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara hangus terbakar.

Kepala Seksi Operasional Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, Abdul Wahid mengatakan dari pendataan awal kurang lebih ada sekitar 400 bangunan hunian yang terbakar.

"Ada 400 bangunan yang habis terbakar," ujar Abdul Wahid, Minggu (30/7/2023) malam.

Wahid mengungkapkan api dari permukiman dan gudang sulit untuk dipadamkan karena banyaknya material mudah terbakar seperti triplek hingga benda-benda yang disimpan dalam pergudangan.

"Selain itu ada kendala dari pasokan air yang berasal dari saluran air dan sungai sekitar," kata dia.