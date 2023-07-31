Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sekitar 400 Rumah Semi Permanen di Penjaringan Ludes Terbakar

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |08:08 WIB
Sekitar 400 Rumah Semi Permanen di Penjaringan Ludes Terbakar
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak kurang lebih 400 rumah semi permanen di permukiman padat penduduk Kampung Empang serta sejumlah pergudangan di Jalan Kapuk Utara 2, RT01/RW03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara hangus terbakar.

Kepala Seksi Operasional Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, Abdul Wahid mengatakan dari pendataan awal kurang lebih ada sekitar 400 bangunan hunian yang terbakar.

"Ada 400 bangunan yang habis terbakar," ujar Abdul Wahid, Minggu (30/7/2023) malam.

Wahid mengungkapkan api dari permukiman dan gudang sulit untuk dipadamkan karena banyaknya material mudah terbakar seperti triplek hingga benda-benda yang disimpan dalam pergudangan.

"Selain itu ada kendala dari pasokan air yang berasal dari saluran air dan sungai sekitar," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement